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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Aralık’ta aylık %15,7 geriledi

Perşembe, 13 Şubat 2025 09:56:33 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %15,7 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %1,2 düşüşle 91.933 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 153 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 124,1 milyon $’a kıyasla 129,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 62.012 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 46.464 mt’a kıyasla 56.785 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 34.793 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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