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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Nisan’da aylık %18,4 düştü

Perşembe, 19 Haziran 2025 10:19:08 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %18,4 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %32,9 düşüşle 96.895 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 170,5 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 200,3 milyon $’a kıyasla 143,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 66.475 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 80.730 mt’a kıyasla 63.270 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 33.109 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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