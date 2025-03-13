ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ocak’ta aylık %40,1 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %40,1 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %3,7 düşüşle 128.780 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 129,1 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 186,2 milyon $’a kıyasla 184,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 56.785 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 68.831 mt’a kıyasla 74.123 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 54.058 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.