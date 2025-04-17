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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Şubat’ta aylık %12 düştü

Perşembe, 17 Nisan 2025 11:10:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %12 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %6 düşüşle 113.272 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 184,8 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 169,2 milyon $’a kıyasla 164,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 74.123 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 65.146 mt’a kıyasla 65.412 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 47.320 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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