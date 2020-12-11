ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Ekim ayında %3,7 arttı

Cuma, 11 Aralık 2020 10:13:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı 2020 yılı Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %3,7 ve 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %7,4 artışla 111.410 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 108,3 milyon $ ve önceki yıl Ekim ayında kaydedilen 125,3 milyon $’a kıyasla 114 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ve şerit ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 66.534 mt ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 58.137 mt’a kıyasla 63.834 mt ile Kanada olarak kaydedildi. Kanada’yı 44.445 mt ile Meksika, 1.251 mt ile Bangladeş ve 1.196 mt ile Çin takip etti.