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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Temmuz ayında %28,7 arttı

Perşembe, 02 Eylül 2021 09:06:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %28,7 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %10,3 artışla 228.981 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 220,1 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 180,5 milyon $’a kıyasla 297,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 78.081 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 82.114 mt’a kıyasla 76,768 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 31.843 mt ile Meksika, 24.618 mt ile Vietnam, 18.089 mt ile Güney Kore ve 17.559 mt ile Güney Afrika takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  yassı ürünler  ABD  galvanizli  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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