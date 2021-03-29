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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Şubat ayında %3,5 arttı

Pazartesi, 29 Mart 2021 10:31:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ithalatı Şubat ayında, bir önceki aya kıyasla %3,5 artış fakat 2020 yılı Şubat ayına kıyasla %10,5 düşüşle 154.887 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise, Ocak ayında kaydedilen 142,7 milyon $’a ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 160,3 milyon $’a kıyasla 142,6 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD, en fazla galvanizli sac ithalatını, Ocak ayında kaydedilen 80.832 mt ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 82.011 mt'a kıyasla 74.379 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 16.231 mt ile Brezilya, 14.285 mt ile Avusturya, 13.196 mt ile Meksika ve 8.571 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  yassı ürünler  galvanizli  çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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