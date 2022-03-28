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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Şubat ayında %31,4 düştü

Pazartesi, 28 Mart 2022 09:20:46 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %31,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %35,9 artışla 210.606 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 474,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 153,5 milyon $’a kıyasla 314,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 73.773 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 74.379 mt’a kıyasla 65.829 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 25.053 mt ile Meksika, 22.596 mt ile Türkiye, 21.196 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 19.592 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: galvanizli  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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