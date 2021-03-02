ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ocak ayında %5,6 arttı

Salı, 02 Mart 2021 10:14:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ocak ayında, bir önceki aya kıyasla %5,6 artış fakat 2020 yılı Ocak ayına kıyasla %33,3 düşüşle 149.513 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise 142,6 milyon $ oldu.

Ocak ayında ABD, en fazla galvanizli sac ithalatını, Aralık ayında kaydedilen 69.029 mt ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 93.537 mt'a kıyasla 80.832 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 14.248 mt ile Meksika, 11.713 mt ile Brezilya, 10.417 mt ile Güney Afrika ve 8.070 mt ile Güney Kore takip etti.