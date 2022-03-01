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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ocak ayında %0,8 düştü

Salı, 01 Mart 2022 09:03:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %0,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %104,6 artışla 306.058 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 485,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 142,7 milyon $’a kıyasla 473,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 69.720 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 80.832 mt’a kıyasla 73.773 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 73.367 mt ile Vietnam, 26.365 mt ile Türkiye, 25.890 mt ile Güney Afrika ve 23.936 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  ABD  galvanizli  yassı ürünler  |  benzer haberler »

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