﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Nisan ayında %8,9 düştü

Cuma, 27 Mayıs 2022 09:02:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %8,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %46,9 artışla 261.489 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 429,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 199,7 milyon $’a kıyasla 384 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 93.916 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 79.069 mt’a kıyasla 81.387 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 64.893 mt ile Vietnam, 21.648 mt ile Meksika, 20.208 mt ile Güney Afrika ve 16.989 mt ile Türkiye takip etti.


Etiketler: galvanizli yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

09 May

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Mart ayında %19,6 arttı
06 May

ABD’nin çelik ihracatı Mart ayında %15,9 arttı
28 Nis

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mart ayında %36,3 arttı
12 Nis

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Şubat ayında %3,7 düştü
11 Nis

ABD’nin çelik ihracatı Şubat ayında %5,1 arttı
28 Mar

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Şubat ayında %31,4 düştü
15 Mar

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ocak ayında %11,6 arttı
14 Mar

ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayında %5,7 arttı
01 Mar

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ocak ayında %0,8 düştü
14 Şub

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Aralık ayında %10,9 düştü