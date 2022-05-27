ABD’nin galvanizli sac ithalatı Nisan ayında %8,9 düştü

Cuma, 27 Mayıs 2022 09:02:42 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %8,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %46,9 artışla 261.489 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 429,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 199,7 milyon $’a kıyasla 384 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 93.916 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 79.069 mt’a kıyasla 81.387 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 64.893 mt ile Vietnam, 21.648 mt ile Meksika, 20.208 mt ile Güney Afrika ve 16.989 mt ile Türkiye takip etti.