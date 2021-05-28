Cuma, 28 Mayıs 2021 10:31:30 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %19,9 düşüşle ve 2020 yılı Nisan ayına kıyasla %46,8 artışla 177.729 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 230,2 milyon $ ve 2020 yılı Nisan ayında kaydedilen 105,8 milyon $’a kıyasla 199,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 93.823 mt ve 2020 yılı Nisan ayında kaydedilen 22.559 mt’a kıyasla 79.045 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.994 mt ile Meksika, 19.532 mt ile Güney Kore, 14.995 mt ile Brezilya ve 9.267 mt ile Avusturya takip etti.