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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mayıs ayında %24,2 arttı

Pazartesi, 28 Haziran 2021 09:11:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %24,2 ve 2020 yılı Mayıs ayına kıyasla %77,9 artışla 221.094 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 199,7 milyon $’a ve 2020 yılı Mayıs ayında kaydedilen 110,3 milyon $’a kıyasla 252,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 79.069 mt’a ve 2020 yılı Mayıs ayında kaydedilen 25.969 mt’a kıyasla 71.917 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 24.979 mt ile Güney Kore, 23.639 mt ile Brezilya, 22.477 mt ile Meksika ve 18.314 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: galvanizli  Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  çelik üretimi  ABD  |  benzer haberler »


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