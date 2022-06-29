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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mayıs ayında %18,5 düştü

Çarşamba, 29 Haziran 2022 09:05:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %18,5 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %3,6 düşüşle 213.276 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 384,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 252,9 milyon $’a kıyasla 324,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 81.387 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 71.938 mt’a kıyasla 78.894 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 22.261 mt ile Meksika, 15.669 mt ile Avusturya, 15.439 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 15.027 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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