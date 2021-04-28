ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mart ayında %43,1 arttı

Çarşamba, 28 Nisan 2021 12:07:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ithalat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %43,1 ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %18,8 artışla 221.712 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 153,5 milyon $ ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 169,7 milyon $’a kıyasla 230 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 74.379 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 80.868 mt’a kıyasla 93.823 mt ile Kanada olarak kaydedildi. Kanada’yı, 30.435 mt ile Tayvan, 19.117 mt ile Meksika, 17.275 mt ile Güney Kore ve 15.347 mt ile Güney Afrika takip etti.