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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mart ayında %36,3 arttı

Perşembe, 28 Nisan 2022 09:13:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %36,3 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %29,4 artışla 287.259 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 314,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 230,2 milyon $’a kıyasla 429,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 65.829 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 93.823 mt’a kıyasla 93.916 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 58.337 mt ile Vietnam, 32.022 mt ile Brezilya, 28.275 mt ile Türkiye ve 26.480 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: galvanizli yassı ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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