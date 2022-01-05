ABD’nin galvanizli sac ithalatı Kasım ayında %27,4 arttı

Çarşamba, 05 Ocak 2022 09:11:08 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %27,4 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %100,4 artışla 312.092 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 366,8 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 142,2 milyon $’a kıyasla 452,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 30.706 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 4.258 mt’a kıyasla 81.970 mt ile Vietnam oldu. Vietnam’ı, 68.411 mt ile Kanada, 34.318 mt ile Meksika, 30.563 mt ile Türkiye ve 18.029 mt ile Güney Kore takip etti.