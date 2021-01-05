ABD’nin galvanizli sac ithalatı Kasım ayında %10,1 düştü

Salı, 05 Ocak 2021 12:16:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ithalatı bu yıl Kasım ayında, bir önceki aya kıyasla %10,1 düşüş ve 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %6,4 artışla 155.687 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 156,2 milyon $ ve önceki yıl Kasım ayında kaydedilen 130 milyon $’a kıyasla 142,2 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD, en fazla galvanizli sac ithalatını, Ekim ayında kaydedilen 77.708 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 67.519 mt'a kıyasla 61.273 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 15.074 mt ile Meksika, 14.384 mt ile Tayvan, 12.856 mt ile Güney Afrika ve 10.647 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.