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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Haziran ayında %7,3 düştü

Cuma, 29 Temmuz 2022 09:01:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %7,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %11,8 artışla 197.767 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 324,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 219,2 milyon $’a kıyasla 299,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 78.894 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 77.646 mt’a kıyasla 61.211 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 34.673 mt ile Brezilya, 26.166 mt ile Meksika, 18.936 mt ile Güney Kore ve 11.775 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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