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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Haziran ayında %19,6 düştü

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 09:50:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %19,6 düşüşle ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %16,1 artışla 177.925 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 252,9 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 137,6 milyon $’a kıyasla 220 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 71.938 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 66.221 mt’a kıyasla 78.019 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 17.951 mt ile Güney Afrika, 15.768 mt ile Meksika, 12.828 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 10.283 mt ile Avusturya takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  yassı ürünler  ith/ihr istatistikleri  ABD  çelik üretimi  galvanizli  |  benzer haberler »


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