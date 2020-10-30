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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Eylül ayında %2,8 düştü

Cuma, 30 Ekim 2020 10:56:44 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ithalatı bu yıl Eylül ayında, bir önceki aya kıyasla %9,8 artış ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %2,8 düşüşle 173.010 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 146,9 milyon $ ve önceki yıl Eylül ayında kaydedilen 181,7 milyon $’a kıyasla 153,8 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD, en fazla galvanizli sac ithalatını, Ağustos ayında kaydedilen 84.654 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 87.812 mt'a kıyasla 83.373 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 19.683 mt ile Tayvan, 19.086 mt ile Güney Afrika, 11.512 mt ile Meksika ve 9.462 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ith/ihr istatistikleri  galvanizli  yassı ürünler  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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