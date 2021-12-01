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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ekim ayında %11,8 arttı

Çarşamba, 01 Aralık 2021 09:12:31 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %11,8 ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %41,1 artışla 244.209 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 323,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 156,2 milyon $’a kıyasla 365,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 77.709 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 77.707 mt’a kıyasla 81.927 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 39.783 mt ile Meksika, 30.706 mt ile Vietnam, 25.146 mt ile Güney Afrika ve 12.027 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  galvanizli  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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