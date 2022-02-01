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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık ayında %1,5 düştü

Salı, 01 Şubat 2022 09:11:33 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %1,5 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %117,5 artışla 307.934 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 453,3 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 137,8 milyon $’a kıyasla 483,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 68.429 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 69.029 mt’a kıyasla 69.451 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 56.445 mt ile Vietnam, 31.876 mt ile Meksika, 30.676 mt ile Türkiye ve 28.841 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: yassı ürünler  galvanizli  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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