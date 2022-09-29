ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ağustos ayında %28,9 arttı

Perşembe, 29 Eylül 2022 09:04:42 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %28,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %17,3 düşüşle 222.628 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 267,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 378,9 milyon $’a kıyasla 319,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 61.028 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 83.687 mt’a kıyasla 79.176 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 36.221 mt ile Vietnam, 21.171 mt ile Meksika, 13.837 mt ile Güney Kore ve 12.823 mt ile Avusturya takip etti.