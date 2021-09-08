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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Temmuz ayında %13,1 düştü

Çarşamba, 08 Eylül 2021 10:57:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %13,1 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %26,8 artışla 101.049 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 137,6 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 88,1 milyon $’a kıyasla 119,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 62.570 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 33.441 mt’a kıyasla 52.741 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 47.526 mt ile Kanada takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  çelik üretimi  galvanizli  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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