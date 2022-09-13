ABD’nin galvanizli sac ihracatı Temmuz ayında %12,8 düştü

Salı, 13 Eylül 2022 09:08:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %12,8 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %7,2 düşüşle 93.787 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 153,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 119,7 milyon $’a kıyasla 135,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 56.174 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 47.525 mt’a kıyasla 48.180 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 44.439 mt ile Meksika takip etti. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.