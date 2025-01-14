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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Kasım’da aylık %13,9 geriledi

Salı, 14 Ocak 2025 09:47:59 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %13,9 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %7,3 düşüşle 106.407 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 169,9 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 153,5 milyon $’a kıyasla 153 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 73.172 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 55.507 mt’a kıyasla 62.012 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 43.500 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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