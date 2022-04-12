ABD’nin galvanizli sac ihracatı Şubat ayında %3,7 düştü

Salı, 12 Nisan 2022 09:15:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %3,7 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %0,5 düşüşle 99.921 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 142,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 114,3 milyon $’a kıyasla 139,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 49.123 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 47.233 mt’a kıyasla 51.651 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 46.938 mt ile Kanada takip etti. Şubat ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.