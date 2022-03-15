ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ocak ayında %11,6 arttı

Salı, 15 Mart 2022 09:06:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %11,6 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 103.704 mt’a kıyasla hafifçe artışla 103.749 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 117,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 110,7 milyon $’a kıyasla 142,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 46.244 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 44.031 mt’a kıyasla 53.795 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 49.123 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.