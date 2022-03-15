﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ocak ayında %11,6 arttı

Salı, 15 Mart 2022 09:06:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %11,6 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 103.704 mt’a kıyasla hafifçe artışla 103.749 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 117,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 110,7 milyon $’a kıyasla 142,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 46.244 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 44.031 mt’a kıyasla 53.795 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 49.123 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  galvanizli  yassı ürünler  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Mar

ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayında %5,7 arttı
09 Mar

ABD’nin teneke levha ithalatı Ocak ayında %6,7 düştü
01 Mar

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ocak ayında %0,8 düştü
15 Şub

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Aralık ayında %20,8 düştü
14 Şub

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Aralık ayında %10,9 düştü