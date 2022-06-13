ABD’nin galvanizli sac ihracatı Nisan ayında %4,2 düştü

Pazartesi, 13 Haziran 2022 09:11:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %4,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %15,6 artışla 114.414 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 170,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 113,6 milyon $’a kıyasla 165,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 52.997 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 55.713 mt’a kıyasla 59.163 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 53.527 mt ile Meksika ve 1.026 mt ile İspanya takip etti. Nisan ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.