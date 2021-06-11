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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Nisan ayında %11,7 düştü

Cuma, 11 Haziran 2021 10:20:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %11,7 düşüşle ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %146,5 artışla 98.979 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 126,4 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 40,8 milyon $’a kıyasla 113,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 51.247 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 32.060 mt’a kıyasla 52.421 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 45.179 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  galvanizli  |  benzer haberler »


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