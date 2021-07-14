ABD’nin galvanizli sac ihracatı Mayıs ayında %2,3 düştü

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 09:39:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %2,3 düşüşle ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %213,5 artışla 96.703 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 113,6 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 30,1 milyon $’a kıyasla 113,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 52.421 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 14.463 mt’a kıyasla 55.174 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 40.078 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.