ABD’nin galvanizli sac ihracatı Mayıs ayında %0,1 arttı

Perşembe, 14 Temmuz 2022 09:12:51 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %0,1 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %18,4 artışla 114.514 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 165,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 113,6 milyon $’a kıyasla 161,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 53.527 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 40.078 mt’a kıyasla 59.315 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 53.384 mt ile Meksika takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.