ABD’nin galvanizli sac ihracatı Mart ayında %19,6 arttı

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 09:10:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %19,6 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %6,6 artışla 119.535 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 139,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 126,4 milyon $’a kıyasla 170,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 46.938 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 59.008 mt’a kıyasla 65.502 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 52.997 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.