ABD’nin galvanizli sac ihracatı Mart ayında %11,6 arttı

Cuma, 07 Mayıs 2021 10:01:23 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %11,6 ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %19,2 artışla 112.114 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 114,3 milyon $ ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 98,6 milyon $’a kıyasla 126,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 51.125 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 48.054 mt’a kıyasla 59.008 mt ile Kanada olarak kaydedildi. Kanada’yı, 51.247 mt ile Meksika takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.