﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Kasım ayında %16,3 arttı

Çarşamba, 12 Ocak 2022 09:17:32 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %16,3 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %3,5 artışla 104.363 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 110,6 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 103,7 milyon $’a kıyasla 127 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 45.023 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 60.832 mt’a kıyasla 56.232 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 47.555 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  yassı ürünler  ABD  galvanizli  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Oca

ABD’nin çelik ihracatı Kasım ayında %0,7 arttı
07 Oca

ABD’nin sıcak sac ithalatı Kasım ayında %7,7 düştü
06 Oca

ABD’nin teneke levha ihracatı Ekim ayında %23,7 arttı
05 Oca

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Kasım ayında %27,4 arttı
17 Ara

ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayında %7,2 düştü