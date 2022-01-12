ABD’nin galvanizli sac ihracatı Kasım ayında %16,3 arttı

Çarşamba, 12 Ocak 2022 09:17:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %16,3 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %3,5 artışla 104.363 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 110,6 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 103,7 milyon $’a kıyasla 127 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 45.023 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 60.832 mt’a kıyasla 56.232 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 47.555 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.