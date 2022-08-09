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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Haziran ayında %6,1 düştü

Salı, 09 Ağustos 2022 09:12:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %6,1 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %7,6 düşüşle 107.569 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 161,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 113,9 milyon $’a kıyasla 153,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 59.315 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 52.814 mt’a kıyasla 56.174 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 49.949 mt ile Meksika takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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