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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Haziran ayında %20,3 arttı

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 09:14:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %20,3 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %74,4 artışla 116.357 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 113,9 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 69,3 milyon $’a kıyasla 137,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 55.714 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 26.671 mt’a kıyasla 62.570 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 52.814 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  galvanizli  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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