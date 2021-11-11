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ABD’nin galvanizli sac ihracatı Eylül ayında %0,6 arttı

Perşembe, 11 Kasım 2021 09:10:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %0,6 artışla ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %10,5 düşüşle 96.132 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 115,1 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 108,3 milyon $’a kıyasla 117,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 42.062 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 39.829 mt’a kıyasla 50.859 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 44.251 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: ABD  yassı ürünler  galvanizli  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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