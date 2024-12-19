ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ekim’de aylık %2,6 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %2,6 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %0,2 artışla 121.194 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 168,3 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 164,5 milyon $’a kıyasla 169,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 66.691 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 61.420 mt’a kıyasla 73.172 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 47.384 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.