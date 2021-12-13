ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ekim ayında %6,8 düştü

Pazartesi, 13 Aralık 2021 09:25:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %6,8 ve 2020 yılının Ekim ayına kıyasla %19,5 düşüşle 89.711 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 117,3 milyon $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 114 milyon $’a kıyasla 110,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 44.254 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 63.834 mt’a kıyasla 45.023 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 43.919 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.