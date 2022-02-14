ABD’nin galvanizli sac ihracatı Aralık ayında %10,9 düştü

Pazartesi, 14 Şubat 2022 09:17:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %10,9 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %3,5 artışla 92.975 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 127 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 95,3 milyon $’a kıyasla 117,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 47.555 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 40.131 mt’a kıyasla 46.244 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 45.692 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.