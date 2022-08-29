ABD’nin çelik ithalatı Temmuz ayında %5,7 düştü

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 09:01:27 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %5,7 ve yıllık %9,7 düşüşle 2.425.586 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 4,05 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 3,51 milyar $’a kıyasla 3,91 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 493.750 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 417.369 mt ile Meksika, 253.551 mt ile Güney Kore, 229.095 mt ile Brezilya ve 157.029 mt ile Japonya takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Haziran ayında kaydedilen 533.981 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 822.902 mt’a kıyasla 344.916 mt oldu. Temmuz ayında yassı mamul ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 1.025.414 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 970.569 mt’a kıyasla 916.899 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 453.572 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 406.346 mt’a kıyasla 578.198 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 447.244 mt’a ve 2021 yılının Temmuz ayında kaydedilen 336.194 mt’a kıyasla 484.689 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda, Haziran ayında kaydedilen %25’e ve sene başından bu yana kaydedilen %25’e kıyasla %25 olduğu tahmin ediliyor.