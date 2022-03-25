ABD’nin çelik ithalatı Şubat ayında %23,1 düştü

Cuma, 25 Mart 2022 09:23:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %23,1 düşüşle ve yıllık %23,2 artışla 2.124.957 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 3,82 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 1,63 milyar $’a kıyasla 3,09 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 426.473 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 405.011 mt ile Meksika, 239.644 mt ile Brezilya, 197.231 mt ile Güney Kore ve 94.946 mt ile Cezayir takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Ocak ayında kaydedilen 680.280 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 407.973 mt’a kıyasla 446.605 mt oldu. Şubat ayında yassı mamul ithalatı, Ocak ayında kaydedilen 1.185.979 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 733.615 mt’a kıyasla 800.482 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ocak ayında kaydedilen 443.868 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 303.759 mt’a kıyasla 439.333 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 356.038 mt’a ve 2021 yılının Şubat ayında kaydedilen 224.191 mt’a kıyasla 340.269 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda, Ocak ayında kaydedilen %24’e ve sene başından bu yana kaydedilen %23’e kıyasla %22 olduğu tahmin ediliyor.