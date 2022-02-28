ABD’nin çelik ithalatı Ocak ayında %6,7 arttı

Pazartesi, 28 Şubat 2022 09:05:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %6,7 ve yıllık %27,1 artışla 2.795.098 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 3,82 milyar $’a ve 2021 yılının Ocak ayında kaydedilen 1,65 milyar $’a kıyasla 3,85 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 523.749 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 517.687 mt ile Meksika, 385.572 mt ile Brezilya, 144.131 mt ile Rusya ve 137.936 mt ile Güney Kore takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Aralık ayında kaydedilen 565.017 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 1.051.215 mt’a kıyasla 725.043 mt oldu. Ocak ayında yassı mamul ithalatı, Aralık ayında kaydedilen 1.163.324 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 544.826 mt’a kıyasla 1.179.010 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Aralık ayında kaydedilen 361.035 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 330.416 mt’a kıyasla 443.577 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 426.557 mt’a ve 2021 yılının Ocak ayında kaydedilen 211.272 mt’a kıyasla 349.283 mt seviyesinde yer aldı.