ABD’nin çelik ithalatı Ocak ayında %61,9 arttı

Cuma, 26 Şubat 2021 10:16:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin toplam çelik ithalatı 2020 yılı Aralık ayına kıyasla %61,9 artış ve yıllık bazda %23,3 düşüşle 2.198.449 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise, Aralık ayında kaydedilen 1,29 milyar $’a ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 2,15 milyar $’a kıyasla 1,65 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, ABD en fazla çelik ithalatını 758.828 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı 513.235 mt ile Kanada, 331.229 mt ile Meksika, 119.254 mt ile güney Kore ve 83.044 mt ile Rusya takip etti.

Ürün gruplarına göre, Ocak ayında yarı mamul ithalatı, Aralık ayında kaydedilen 128.875 mt’a ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 1,36 milyon mt’a kıyasla 1,05 milyon mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Aralık ayında kaydedilen 663.816 mt’a ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 758.551 mt’a göre 544.767 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak ayında uzun mamul ithalatı, Aralık ayında kaydedilen 258.960 mt’a göre düşüş ve 2020 yılının aynı ayında kaydedilen 350.437 mt’a kıyasla 330.484 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 252.567 mt’a ve 2020 yılının Ocak ayında kaydedilen 332.089 mt’a kıyasla 211.117 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının, Aralık ayında kaydedilen %18’e kıyasla %15 olduğu tahmin ediliyor.