ABD’nin çelik ithalatı Nisan ayında %11,7 düştü

Perşembe, 26 Mayıs 2022 09:12:47 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %11,7 düşüşle ve yıllık %3,4 artışla 2.477.347 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 3,93 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 2,40 milyar $’a kıyasla 3,68 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 556.390 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 358.663 mt ile Meksika, 226.960 mt ile Güney Kore, 218.663 mt ile Brezilya ve 109.609 mt ile Vietnam takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Mart ayında kaydedilen 522.643 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 866.947 mt’a kıyasla 406.199 mt oldu. Nisan ayında yassı mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 1.131.025 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 784.283 mt’a kıyasla 1.002.316 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 572.467 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 373.719 mt’a kıyasla 508.377 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 469.537 mt’a ve 2021 yılının Nisan ayında kaydedilen 291.952 mt’a kıyasla 442.354 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda, Mart ayında kaydedilen %26’ya ve sene başından bu yana kaydedilen %25’e kıyasla %27 olduğu tahmin ediliyor.