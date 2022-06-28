ABD’nin çelik ithalatı Mayıs ayında %0,2 arttı

Salı, 28 Haziran 2022 09:11:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %0,2 ve yıllık %8,4 artışla 2.484.767 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 3,68 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 2,45 milyar $’a kıyasla 3,78 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 572.956 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 437.434 mt ile Meksika, 211.756 mt ile Güney Kore, 140.907 mt ile Türkiye ve 116.572 mt ile Brezilya takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Nisan ayında kaydedilen 406.213 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 598.818 mt’a kıyasla 354.939 mt oldu. Mayıs ayında yassı mamul ithalatı, Nisan ayında kaydedilen 1.003.178 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 935.712 mt’a kıyasla 942.314 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Nisan ayında kaydedilen 508.952 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 393.888 mt’a kıyasla 608.122 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 440.306 mt’a ve 2021 yılının Mayıs ayında kaydedilen 297.233 mt’a kıyasla 471.083 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda, Nisan ayında kaydedilen %27’ye ve sene başından bu yana kaydedilen %24’e kıyasla %25 olduğu tahmin ediliyor.