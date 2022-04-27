ABD’nin çelik ithalatı Mart ayında %31,4 arttı

Çarşamba, 27 Nisan 2022 09:10:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %31,4 ve yıllık %33,8 artışla 2.804.809 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 3,10 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 2,40 milyar $’a kıyasla 3,93 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 591.463 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 491.474 mt ile Meksika, 314.503 mt ile Brezilya, 291.162 mt ile Güney Kore ve 151.298 mt ile Vietnam takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Şubat ayında kaydedilen 446.605 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 463.461 mt’a kıyasla 522.644 mt oldu. Mart ayında yassı mamul ithalatı, Şubat ayında kaydedilen 801.007 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 875.376 mt’a kıyasla 1.129.456 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Şubat ayında kaydedilen 439.739 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 393.831 mt’a kıyasla 572.346 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 348.109 mt’a ve 2021 yılının Mart ayında kaydedilen 304.049 mt’a kıyasla 469.393 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda, Şubat ayında kaydedilen %22’ye ve sene başından bu yana kaydedilen %24’e kıyasla %26 olduğu tahmin ediliyor.