ABD’nin çelik ithalatı Kasım ayında %13,9 arttı

Salı, 04 Ocak 2022 10:15:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %13,9 ve yıllık %127,4 artışla 2.831.461 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 3,24 milyar $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 1,13 milyar $’a kıyasla 3,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını, 613.565 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 470.494 mt ile Meksika, 271.824 mt ile Rusya, 210.671 mt ile Güney Kore ve 163.001 mt ile Japonya takip etti.

Ürün gruplarına göre, yarı mamul ithalatı Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 340.834 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 122.418 mt’a kıyasla 481.586 mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı, Ekim ayında kaydedilen 1.267.879 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 572.905 mt’a kıyasla 1.390.692 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ekim ayında kaydedilen 441.546 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 297.465 mt’a kıyasla 488.808 mt olurken, aynı ayda, boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 354.195 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 161.327 mt’a kıyasla 383.538 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen %24’e ve sene başından bu yana kaydedilen %22’ye kıyasla %27 olduğu tahmin ediliyor.